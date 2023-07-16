الزراعة: جولات ميدانية على مشاتل البستنة الشجرية

غزة – وكالة الرأي

نفذت دائرة مكافحة الآفات، بالتعاون مع دائرة الحجر الزراعي في وزارة الزراعة عدة جولات ميدانية على مشاتل البستنة الشجرية بقطاع غزة.

وتأتي الجولات ضمن جهود الوزارة الدورية لمتابعة الأشتال وفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض والآفات، إضافة لإعطاء الإرشادات اللازمة للوقاية من العديد من الأمراض والآفات الحشرية التي قد تصيب النبات.

وخلال الجولات أشار مهندسو الوزارة الى طرق الحفاظ على النبات من التغيرات المناخية لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وللحصول على نباتات خالية من الامراض والآفات والنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني.