جولات إرشادية على عدد من مزارعي البستنة الشجرية

غزة – وكالة الرأي

نفذ قسم البستنة الشجرية في دائرة إرشاد وخدمات المزارعين محافظة غزة عدة جولات إرشادية ميدانية على عدد من مزارعي البستنة الشجرية في المحافظة.

وتأتي الجولات لزيادة وعي المزارعين وتقديم النصح والإرشاد من أجل الحصول علي منتج صحي وأمن، وبأقل التكاليف.

في غضون ذلك، زار مهندسو الزراعة بستاناً مزروعاً بأشجار الاجاص(الكمثرى) في منطقة جحر الديك، تقدر مساحته 4 دونمات.

في السياق، قدم مهندسو الوزارة إرشادات للمزارعين حول أهم الطرق والأساليب الخاصة برعاية وخدمة اشجار الاجاص ومتابعة كميات الإنتاج وعمليات الحصاد.

من جانب آخر، نفذ مهندسو الوزارة العديد من مزارع العنب والزيتون لتقديم الارشادات والنصائح للمزارعين وأهمية الري التكميلي لأشجار العنب في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الظروف الجوية التي تسود المنطقة، وتأثيرها على الإنتاجية لهذا العام وكذلك عمليات جمع وحصاد وتسويق محصول العنب وأهم الآفات والأمراض التي تصيب اشجار العنب و الزيتون خلال الموسم، إضافة لطرق الوقاية والعلاج للحد من انتشار تلك الآفات والأمراض.