ابتكار ياباني يعد بعلاج الأسنان المفقودة

عمل فريق من الباحثين اليابانيين على تطوير دواء جديد يهدف إلى إعادة نمو الأسنان المفقودة، مما يمنح الأمل للأشخاص الذين يعانون من فقدان أسنانهم. سيتم بدء التجارب البشرية للدواء في أوائل العام المقبل.

وأظهرت الاختبارات المبكرة أن الدواء قادر على تحفيز نمو الأسنان لدى الفئران والقوارض. ومن المخطط أن يتم توسيع العلاج ليشمل البشر بحلول عام 2030 إذا أثبتت التجارب نجاحه وسلامته.

ويستهدف الدواء الأشخاص الذين يفتقرون إلى جميع أو معظم أسنانهم بسبب أسباب وراثية. وسيعمل الدواء، وهو علاج بالأجسام المضادة، عن طريق تثبيط جين يدعى USAG-1 الذي يعيق نمو الأسنان. تتوقع الأوساط العلمية أن هذا الاكتشاف قد يكون طفرة طبية مهمة لعلاج مشكلة فقدان الأسنان.