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لتعزيز السياحة في القطاع

وزارة السياحة تبحث التعاون مع شرطة حراسة محافظة غزة

17 تموز / يوليو 2023 11:03

وزارة السياحة تبحث التعاون مع شرطة حراسة محافظة غزة
وزارة السياحة تبحث التعاون مع شرطة حراسة محافظة غزة

غزة- وكالة الرأي:

بحثت وزارة السياحة والآثار، آفاق التعاون المشترك مع شرطة حراسة محافظة غزة، بهدف تعزيز السياحة في قطاع غزة .

جاء ذلك، خلال لقاء مدير عام المهن السياحية د. زكريا الهور، بوفدً من إدارة شرطة حراسة محافظة غزة وعلى رأسه رئيس قسم شرطة المؤسسات الحكومية المقدم علي أبو علي.

وبين د. الهور على أهمية التواصل الدائم بين الوزارة والمؤسسات المختلفة ومنها الشرطية بما يخدم في تقريب وجهات النظر والاستفادة من تلاقح الأفكار بما يرتقي بالسياحة في القطاع.

بدوره عبر المقدم أبو علي عن سعادته باللقاء وجاهزية شرطة حراسات محافظة غزة على تقديم كل ما يمكنها بما يسهم في ارتقاء الاقتصاد ويعزز الجانب السياحي، مثمناً دور الوزارة في التواصل المستمر مع الشرائح المجتمعية المختلفة

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