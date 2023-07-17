السياحة تبحث مع الهيئة الفلسطينية للثقافة تفعيل أنشطة تراثية

غزة- وكالة الرأي:

عقدت وزارة السياحة والآثار لقاء موسعًا مع الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث، بهدف التباحث حول التعاون المشترك لتنفيذ عدد من الفعاليات التراثية.

وأكدت الوزارة على أهمية التواصل المستمر مع الجهات المختلفة لتعزيز الإرث الفلسطيني واستثمار المناسبات الوطنية في هذا الصدد.

واتفق الطرفان على إطلاق معرض بعنوان "تراثنا هويتنا 2023م" في الأسبوع القادم، بمناسبة يوم الزي الفلسطيني، بهدف دعم المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية الفلسطينية.

ورحبت الهيئة الفلسطينية للثقافة باللقاء، وأثنت على جهود الوزارة في العناية بالمناسبات الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي حولها.