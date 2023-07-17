مؤسسة المواصفات تناقش مع ديوان الموظفين تطوير الكادر الوظيفي

غزة- وكالة الرأي:

عقد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م.عماد الحوراني ومدير الشؤون الإدارية والمالية أ. محمد أبو حسنة لقاء مع رئيس ديوان الموظفين العام د. رامي الغمري .

وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع الفئات الوظيفية والتخصصات التي فتحت للمؤسسة؛ بالإضافة إلى الحديث عن احتياج المؤسسة لبعض التخصصات ذات الصلة بجوهر العمل بالمؤسسة.

بدوره، أثنى الديوان على جهود المؤسسة وانجازاتها وأبدى استعداده لدراسة طلبات المؤسسة والعمل على تحقيقها.

وفي نهاية اللقاء أكد المجتمعون على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير الكادر الوظيفي في المؤسسة من خلال الدورات التدريبية التي يطرحها الديوان.