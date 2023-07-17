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القوى البشرية بالصحة تستقبل دفعة جديدة من امتياز الطب البشري

17 تموز / يوليو 2023 12:48

الصحة: القوى البشرية تستقبل دفعة جديدة من امتياز الطب البشري
الصحة: القوى البشرية تستقبل دفعة جديدة من امتياز الطب البشري

غزة- وكالة الرأي:

 نظمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة، فعالية تعريفية لخريجي الطب البشري الملتحقين في برنامج الامتياز.

و أكد د. عبد السلام صباح، مدير عام تنمية القوى البشرية، على أهمية فترة الامتياز في صقل مهارات الطبيب، سواء العملية أو المهنية والسلوكية.

وأشار د. صباح إلى أن مرحلة الامتياز تمثل بداية مرحلة جديدة تحتاج للصبر والمثابرة والعمل الجاد. كما قدّم مجموعة من النصائح المهنية الهامة التي يجب على الأطباء الاعتبار بها خلال فترة العمل.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن نقابة أطباء فلسطين، بما في ذلك د. محمد حلس ود. محمد شاهين. وهنأ د. شاهين خريجي البرنامج وأكد على أهمية دور النقابة ومساندتها للأطباء، متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً في الارتقاء بالمؤسسات الطبية.

وعُقِدَت الفعالية بحضور د. نادية مزيد، رئيس شعبة الطب البشري، التي قدّمت عرضاً حول دليل برنامج الامتياز والضوابط الإدارية وآلية التسجيل وحقوق وواجبات الأطباء.

وتضمنت الفعالية عروضاً من نخبة من الأطباء والاستشاريين في تخصصات مختلفة، تحدثوا عن تجاربهم ومهام طبيب الامتياز في تخصصات مختلفة. كما تناولت المحاضرات المواضيع الطبية والمهنية المتنوعة التي يجب أن يتعلمها الطبيب خلال فترة الامتياز.

ختمت الفعالية بتكريم الأطباء الخريجين بحضور مدير عام تنمية القوى البشرية وأعضاء نقابة الأطباء وطاقم دائرة الامتياز والمزاولة. تعززت الفعالية دور برنامج الامتياز في تطوير الكوادر الطبية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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