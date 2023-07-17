ديوان الموظفين: الخميس القادم عطلة رسمية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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17 تموز / يوليو 2023 01:27
غزة – وكالة الرأي :
أعلن ديوان الموظفين العام، عن اعتبار يوم الخميس القادم عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية.
وأوضح الديوان أن العطلة الرسمية تأتي بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1445هـ
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