ديوان الموظفين: الخميس القادم عطلة رسمية

غزة – وكالة الرأي :

أعلن ديوان الموظفين العام، عن اعتبار يوم الخميس القادم عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية.

وأوضح الديوان أن العطلة الرسمية تأتي بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1445هـ