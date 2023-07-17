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ديوان الموظفين: الخميس القادم عطلة رسمية

17 تموز / يوليو 2023 01:27

غزةوكالة الرأي :

أعلن ديوان الموظفين العام، عن اعتبار يوم الخميس القادم عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية.

وأوضح الديوان أن العطلة الرسمية تأتي بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1445هـ

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