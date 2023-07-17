وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق مخيمات سفراء الوحي لتثبيت القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش توجهات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تجري جولات تفتيشية على المفرقعات والألعاب النارية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بالتقييم السنوي لفقاسات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مجتمعون يؤكدون على تعزيز الدور الاجتماعي لمكافحة آفة الإدمان وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تعقد لقاء ًتوعوياً للعاملات في الصحة النفسية وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين: الخميس القادم عطلة رسمية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية بالوسطى تُنهي "4" خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 4 دراجات نارية مسروقة بقيمة 6500 دولار
أخبار » الأخبار الحكومية

الشباب والثقافة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023

17 تموز / يوليو 2023 01:59

الشباب والثقافة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023ستهدف من خلالها شرائح الشباب والطلائع والطفولة
الشباب والثقافة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023ستهدف من خلالها شرائح الشباب والطلائع والطفولة

غزة- وكالة الرأي:

 بدأت لجان التقييم في الهيئة العامة للشباب والثقافة أعمالها لتقييم الطلبات التي تقدمت بها المؤسسات لتنفيذ المخيمات الصيفية للعام 2023 والتي تحمل شعار "موطني"، وتستهدف من خلالها شرائح الشباب والطلائع والطفولة في محافظات قطاع غزة كافة.

 وأوضح رئيس اللجنة العليا للمخيمات الدكتور محمود بارود أن الهيئة تسعى من خلال برنامج المخيمات إلى تعزيز الانتماء للهوية الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية، إضافة إلى استثمار الإجازة الصيفية بالشكل الأمثل.

 وبيّن أن اللجنة تسلمت (156) طلبًا تقدمت بها المؤسسات الثقافية والمراكز الشبابية وجمعيات الطفولة والمجموعات الكشفية لتنفيذ المخيمات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمليات تدقيق وفرز الطلبات المقدمة، وتوزيعها على اللجان لدراستها وتقييمها حسب مجال اختصاصها.

 وأشار بارود أن المعايير التي يتم مراعاتها خلال عملية دراسة وتقييم الطلبات تتركز في عدة محاور أبرزها مدى تميز فكرة المخيم، والأفكار الإبداعية التي يتضمنها، وأهم مخرجاته، وطبيعة الفئة المستهدفة، مشددًا على ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي للمؤسسات التي يقع عليها الاختيار وأوضاعها المالية والإدارية.

 وكشف أن الهيئة ستقدم تمويلًا لتنفيذ نحو (75) مخيمًا صيفيًا، إضافة إلى تنفيذ مخيمات تخصصية في المجالات الفكرية والأدبية والإعلامية والتدريب والتكنولوجيا والتربية والأنشطة الكشفية وغيرها من الجوانب التي من شأنها المساهمة في صقل شخصية المشاركين وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة.

 ولفت بارود إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المؤسسات التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ المخيمات خلال الأيام المقبلة من خلال المنصات الإعلامية للهيئة على شبكة الانترنت.

الشباب والثقافة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023ستهدف من خلالها شرائح الشباب والطلائع والطفولة 347627207_607641861545244_1939465956903210583_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟