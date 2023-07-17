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بالتعاون مع ديوان المظالم

"شؤون المرأة" تعقد لقاء ًتوعوياً للعاملات في الصحة النفسية

17 تموز / يوليو 2023 02:01

"شؤون المرأة" تعقد لقاء ًتوعوياً للعاملات في الصحة النفسية

غزة- وكالة الرأي:

عقدت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية، لقاءً توعوياً للعاملات في الإدارة العامة للصحة النفسية، يتضمن اللقاء، الاجراءات القانونية لآليات استقبال الشكاوى والرد على الاستفسارات والتوجيه في حل القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة وأسرتها.

وخلال اللقاء، أكد العميد رائد العامودي مدير دائرة المظالم في الشرطة، على التشبيك مع وزارة المرأة لحل المشكلات التي تستقبلها الوزارة كجهة حكومية رسمية، مشيراً إلى أنه يتم توجيه ملفات وقضايا للجهات الحكومية المختصة، للمتابعة في إيجاد الحلول السريعة والمناسبة.

وكانت وزارة شؤون المرأة وإدارة المظالم وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وقعتا على مذكرة تفاهم على تعزيز سبل التعاون المشترك بينهما للارتقاء وتجويد الخدمة المقدمة للمرأة الفلسطينية، والمساهمة في حل قضايا النساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن وفقاً للقانون.

واتفق الطرفان على الاهتمام بقضايا النساء المقدمة لدى إدارة المظالم وحقوق الإنسان وإعطائها الأولوية في الحل، لإنجاز قضاياهم بالسرعة اللازمة وذلك لخصوصية قضايا النساء والمرأة بشكل عام.

كما تضمن الاتفاق، الاستفادة من البرامج التوعوية لوزارة شؤون المرأة، للتعريف بمهام ومسؤوليات دائرة الشرطة وحقوق الانسان، لتوجيه النساء إلى هذه الدائرة لحل مشاكلهن وتوعيتها للوصول إلى حقوقها.

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