الاقتصاد تجري جولات تفتيشية على المفرقعات والألعاب النارية

غزة- وكالة الرأي:

نظمت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في محافظة غزة، بالتعاون مع مباحث التموين جولات على المحال التجارية للتفتيش على المفرقعات والألعاب النارية.

وشملت الجولات الأسواق والمحلات التجارية وذلك قبل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة والتي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل.

وحررت الطواقم محضر ضبط في كمية من المفرقعات بسبب مخالفة قرار عدم بيعها وتداولها لخطورتها على المواطنين.

وحذرت الطواقم المواطنين من شراء المفرقات والألعاب النارية والاحتفال بأجواء النجاح بعيداً عن كل ما يشكل خطراً على أرواحهم.