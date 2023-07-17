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الزراعة تناقش توجهات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤

17 تموز / يوليو 2023 02:27

الزراعة تناقش توجهات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤
الزراعة تناقش توجهات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤

غزة- وكالة الرأي:

استعرضت وزارة الزراعة الفلسطينية، جملة من القضايا الزراعية الهامة،وذلك خلال الاجتماع الدوري لهيئة الوزارة برئاسة وكيلها د.أيمن اليازوري.

 واستعرض الإجتماع توجهات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤،وموائمة هياكل وبرامج وأنشطة الوزارة.

في غضون ذلك، ناقشت هيئة الوزارة، جهود الإدارة العامة للمحررات وأبرز نشاطاتها و الإنجازات والتحديات والتوصيات.

وفي السياق ناقشت الوزارة مجموعة من مؤشرات الإنجاز الخاصة بالنصف الأول من عام 2023 ومقارنتها بالثلاثة أعوام السابقة مما يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي الزراعي.

كما ناقشت انجازات وانشطة عدد من الادارت العامة بالوزارة" من أبرزها وقاية النبات، الادارة العامة للارشاد والوقوف على أهم انجازات النصف الأول من عام ٢٠٢٣.

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