الدفاع المدني يخرج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل ضابط إسعاف

غزة- وكالة الرأي:

خرجت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الإثنين، بالشراكة مع مركز حياة لتعزيز الجهوزية على الطوارئ التابعة للجامعة الإسلامية، الدفعة الأولى من برنامج "التأهيل المهني لضباط الإسعاف".

وحضر حفل التخريج الذي عقد في فندق الكومودور غرب مدينة غزة، مدير قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة ومدير عام الدفاع المدني اللواء عبد العزيز العطار واللواء محمد صالح مدير عام الخدمات الطبية العسكرية وعميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية الدكتور فضل نعيم، وعدد من مدراء الإدارات والوحدات بالمديرية.

بدوره، عبر اللواء عبد العزيز العطار عن سروره بتخريج أول دفعة لضباط إسعاف الدفاع المدني بالشراكة مع كلية الطب في الجامعة الإسلامية، مؤكدًا أن ذلك يأتي بهدف تعزيز ورفع جهوزية وكفاءة طواقم المديرية.

وأضاف العطار أن إنجاز هذا المشروع يعد سابقة للدفاع المدني ونجاحًا كبيرًا وأن ولادته بالشراكة مع الجامعة الإسلامية هو تطور مهم في تحسين قدرات ضباط الإسعاف المكلفين بالعناية بالمصاب حتى وصوله إلى أقرب نقطة طبية.

ونوه اللواء العطار إلى أن برنامج تأهيل ضباط الإسعاف استمر لمدة عشرة أشهر بشقيه النظري والعملي، مشيرًا إلى أن مديرية الدفاع المدني مستمرة في برامج تطوير طواقمها العاملة في الإسعاف والطوارئ.

من جهته، أوضح الدكتور فضل نعيم في كلمته أن الضباط الخريجين تلقوا التدريب والمعرفة والمهارات العملية اللازمة لمواجهة التحديات الصعبة والمواقف الطارئة التي يعيشها القطاع.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف لتخريج ضابط إسعاف متخصص في العناية الطبية الطارئة للمرضى والمصابين بمرحلة ما قبل الوصول إلى المستشفى، حيث يقوم ضابط الإسعاف بتقييم حالة المصاب ومن ثم عمل الإجراءات المناسبة لعلاجه ونقله بالشكل المناسب وإيصاله لأقرب مستشفى.

وذكر أنهم يحتفلون اليوم بتخريج 18 مسعفًا مدربًا تدريبًا يعزز من قدراته على التدخل الطبي الأولي.

وفي ختام الحفل تم تكريم ضباط الإسعاف المشاركين في البرنامج.