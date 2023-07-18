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علماء يبتكرون سلاحاً فائق الدقة ضد خلايا الأورام الخبيثة

18 تموز / يوليو 2023 08:04

علماء يبتكرون سلاحاً فائق الدقة ضد خلايا الأورام الخبيثة
علماء يبتكرون سلاحاً فائق الدقة ضد خلايا الأورام الخبيثة

اتخذ العلماء الروس من الجامعة القومية للبحوث التكنولوجية وجامعة "بيروغوف" الروسية القومية للبحوث الطبية موقفا جديدا من علاج بعض أنواع السرطان.

ونُشروا دراستهم بهذا الشأن في مجلة  Pharmaceutics.

وفقا للدراسة، يعتمد النهج الجديد على استخدام الجسيمات النانوية التي تهدف إلى تفعيل المادة الفعالة المضادة للسرطان حصريا داخل الخلايا السرطانية.

وحسب تيمور نيزاموف  الباحث في مختبر المواد النانوية المغناطيسية المتعددة الوظائف من الجامعة الروسية القومية  للبحوث التكنولوجية ، فإن الخصائص المغناطيسية لهذه الجسيمات النانوية تزيد من إمكانيات نقلها مباشرة إلى منطقة الورم الخبيث عن طريق التحكم في المجالات المغناطيسية.

وحسب ما قاله نظاموف، فإن تطوير مثل هذه التكنولوجيا في المستقبل سيجعل من الممكن إعداد "سلاح فائق الدقة" ضد الأورام الخبيثة ، يعمل بناء على مبدأ "ترمي وتنسى"، ما يعني أن التكنولوجيا الجديدة ليست بحاجة إلى تتبع مسار الدواء الذي يصل تلقائيا إلى الخلايا المصابة بالسرطان ويستهدفها.

يذكر أن العلماء من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية  وجامعة المحيط الهادئ الطبية التابعة لوزارة الصحة الروسية حصلوا على مادة جديدة  تستخدم لنقل الأدوية المضادة للأورام الخبيثة مباشرة إلى الخلايا المصابة بالسرطان وتم إنتاج تلك المادة على أساس الهيكل العظمي لقنفذ البحر.

المصدر:رامبلر

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