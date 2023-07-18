نيزك غريب يبهر العلماء بعودته إلى الأرض بعد آلاف السنين

يسعى علماء للتأكيد على أن صخرة سوداء اكتشفت في المغرب عام 2018 غادرت سحب الأرض للفضاء الخارجي، لتعود إليها كطفل ضال.

وإذا كان هذا صحيحا، فإن هذه الصخرة - التي يطلق عليها رسميا اسم "شمال غرب إفريقيا (NWA) 13188" - ستكون أول نيزك (نعرفه) يقوم بهذه الرحلة غير العادية ذهابا وإيابا.

ويلمح مظهر NWA 13188 الفقاعي وملمس البلورات والتركيب الكيميائي الدقيق بقوة إلى نوع الصخور التي تتكون من المعادن المنصهرة التي تنتجها البراكين بالقرب من ألواح المحيط الغارقة في الأرض.

ووفقا لما ذكره جيروم جاتشيكا، عالم الجيوفيزياء من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي الذي قدم نتائج فريقه في مؤتمر غولدشميت للكيمياء الجيولوجية في فرنسا، فإن الصخرة مرت برحلة شهدت أنها قضت وقتا طويلا في المدار.

ولا يمكن تفسير تركيزات الهيليوم 3 والبريليوم 10 ونيون 21 إلا من خلال التعرض للأشعة الكونية - الإشعاع الموجود في الفضاء الخارجي ولكن تم حظره إلى حد كبير بواسطة المجال المغناطيسي للأرض.

وبينما كان تركيز هذه النظائر أقل منه في النيازك الأخرى، كان أعلى بكثير منه في صخور الأرض الأخرى.

ويشير هذا إلى أن NWA 13188 قد تعرض للأشعة الكونية المجرّية لفترة قصيرة ولكنها مهمة، تصل إلى بضع عشرات الآلاف من السنين.

ويحتوي NWA 13188 أيضا على "قشرة اندماجية" زجاجية، ما يشير إلى أنها ربما تكون قد ذابت أثناء دخولها الناري إلى الغلاف الجوي للأرض. كل هذا "يحول دون أن يكون NWA 13188 نيزكا مزيفا من صنع الإنسان".

وخلص الفريق إلى أنه "لذلك، نعتبر NWA 13188 نيزكا، تم إطلاقه من الأرض ثم إعادة تراكمه على سطحه".

ويقول الباحثون إن كيفية وصول صخرة الأرض هذه إلى الفضاء تعد لغزا، لكن من الممكن أن يتم قذفها أثناء ثوران بركاني أو تم إلقاؤها في الفضاء عندما اصطدم نيزك آخر بالأرض.

للدخول إلى المدار، يجب أن تتحرك قذيفة صخرية من فوهة بركان هائج لعشرات الآلاف من الكيلومترات في الساعة - وهي أسرع من معظم الصخور التي تطير بها.

وعادة ما تصل أعلى أعمدة البراكين إلى حوالي 31-45 كيلومترا فوق سطح الأرض (101700-147600 قدم)، لذلك من غير المحتمل أن تطلق البراكين صخورا في الفضاء.

وكانت بعض الاصطدامات بين الأرض والكويكبات الكبيرة قوية بما يكفي لإطلاق الصخور في النظام الشمسي.

وتم العثور على صخرة أرضية عمرها 4 مليارات عام - وهي أقدم صخرة معروفة للعلم - على القمر خلال مهمة أبولو 14 في عام 1971. ربما تم قذف هذه الصخرة من الأرض إلى القمر الأقرب بعد ذلك بكثير بعد اصطدام كويكب.

ولا يعرف عمر NWA 13188، لكن فريق البحث يعمل على تحديد تاريخ الصخور عن طريق قياس تركيزات أحد نظائر الأرجون.

ولم يقنع البحث غير المنشور الجميع. وقال عالم الكواكب فيليب كلايس لأليكس ويلكنز: "عندما تدعي فرضيات غير عادية، فأنت بحاجة إلى أدلة غير عادية لدعمها. ما زلت غير مقتنع".

كما تم العثور على نيازك من المريخ في الصحراء الكبرى. وتم اكتشاف صخرة عمرها 4.4 مليار عام تسمى "الجمال الأسود" من قبل صائدي النيازك المحليين وتم بيعها لمجموعة خاصة في عام 2011. وتبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من 10000 دولار أمريكي للغرام الواحد.

وتعد الصحراء الكبرى مكانا مثاليا للبحث عن النيازك حيث تنفجر الحجارة السوداء على الرمال، وهناك القليل من النباتات لإخفاء المنظر.

ويمكن أن يكون ما يصل إلى 780000 نيزك كامنا في مكان ما في الصحراء، ما يجعله أفضل موقع لصيد النيازك خارج القارة القطبية الجنوبية.

المصدر: ساينس ألرت