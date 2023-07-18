نصائح لحماية العين من الجفاف فى الصيف

خلال فصل الصيف يزداد فرص تعرض العين للجفاف، والسبب ارتفاع دراجات الحرارة، ولذا يجب توخي الحذر والحفاظ علي صحة العين عن طريق اتباع العديد من النصائح التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "healthline".

- ارتداء النظارة الشمسية:

ي على مرضى جفاف العين عدم الخروج من المنزل خلال فصل الصيف في ساعات الشمس الشديدة إلا بعد ارتداء النظارة الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس الفوق البنفسجية.

- استعمال قطرات المرطبة:

استخدام مثل هذه النظارات يساهم بشكل ملحوظ في زيادة إفراز الغدد الدمعية للدموع، وبالتالي تقل حدة الجفاف الخاص بالعين خلال فصل الصيف.

- شرب الماء:

تناول 3 لتر من الماء يوميا تعد من الحيل التي ترطب الجسم بشكل عام، والعين بشكل خاص، ولذا لا تتجاهل هذه الكمية في يومك.

-القيام بالكمادات:

الكمادات الدافئة أو البادرة علي العين تعد من الحيل التي تقلل من الأعراض الشديدة.

- عدم استخدام العدسات اللاصقة:

التوقف عن استعمال العدسات اللاصقة في فصل الصيف لأنها تتسبب في تفاقم الأعراض، وخاصة عند النزول في أشعة الشمس.

-ارتداء نظارات السباحة:

تعد من النصائح الجيدة التي تقلل من تفاقم الأعراض في حالة عدم ارتدائها، لأن ماء البحر أو حمامات السباحة تعرضك للألم والإحمرار بسبب الملح والكلور.

والجدير بالذكر، أن من أعراض الإصابة بجفاف العين التعرض للإصابة بإحمرار شديد في العين، بالإضافة إلي الألم والحكة الشديدة، والإحمرار.