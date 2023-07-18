وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة وإصابتان في 3 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب الموظفين غداً الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الموظفين: صرف الرواتب غدًا بنفس النسبة وبدون فئات وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة " تنظم جولة إرشادية لمزارعي البستنة الشجرية برفح وكالة الرأي الفلسطينية نصائح لحماية العين من الجفاف فى الصيف وكالة الرأي الفلسطينية هل يؤدى قصور الغدة الدرقية إلى آلام المفاصل؟ وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تنظم حفلاً تكريمياً لموظفيهاً الذين بلغوا سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية المكسيك تعزز رقمها القياسي بلقب تاسع بعد فوز قاتل على بنما وكالة الرأي الفلسطينية بطولة مصر: الأهلي يواصل الانتصارات والزمالك خيباته وكالة الرأي الفلسطينية حماس تطالب بتدخل قضائي دولي لوضع حد لانتهاكات الاحتلال
أخبار » الأسرة و المجتمع

نصائح لحماية العين من الجفاف فى الصيف

18 تموز / يوليو 2023 10:41

نصائح لحماية العين من الجفاف فى الصيف
نصائح لحماية العين من الجفاف فى الصيف

خلال فصل الصيف يزداد فرص تعرض العين للجفاف، والسبب ارتفاع دراجات الحرارة، ولذا يجب توخي الحذر والحفاظ علي صحة العين عن طريق اتباع العديد من النصائح التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "healthline". 

- ارتداء النظارة الشمسية:
ي على مرضى جفاف العين عدم الخروج من المنزل خلال فصل الصيف في ساعات الشمس الشديدة إلا بعد ارتداء النظارة الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس الفوق البنفسجية. 
- استعمال قطرات المرطبة: 
استخدام مثل هذه النظارات يساهم بشكل ملحوظ في زيادة إفراز الغدد الدمعية للدموع، وبالتالي تقل حدة الجفاف الخاص بالعين خلال فصل الصيف. 
- شرب الماء:
تناول 3 لتر من الماء يوميا تعد من الحيل التي ترطب الجسم بشكل عام، والعين بشكل خاص، ولذا لا تتجاهل هذه الكمية في يومك. 
-القيام بالكمادات:
الكمادات الدافئة أو البادرة علي العين تعد من الحيل التي تقلل من الأعراض الشديدة. 
- عدم استخدام العدسات اللاصقة:
التوقف عن استعمال العدسات اللاصقة في فصل الصيف لأنها تتسبب في تفاقم الأعراض، وخاصة عند النزول في أشعة الشمس. 
-ارتداء نظارات السباحة:
تعد من النصائح الجيدة التي تقلل من تفاقم الأعراض في حالة عدم ارتدائها، لأن ماء البحر أو حمامات السباحة تعرضك للألم والإحمرار بسبب الملح والكلور. 
والجدير بالذكر، أن من أعراض الإصابة بجفاف العين التعرض للإصابة بإحمرار شديد في العين، بالإضافة إلي الألم والحكة الشديدة، والإحمرار. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟