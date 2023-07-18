المالية: صرف رواتب الموظفين غداً الأربعاء

غزة – وكالة الرأي :

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو/ 2023، وذلك غداً الأربعاء.

وقالت إن الصرف سيكون بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، لجميع الفئات عبر بنكي الوطني والإنتاج وجميع فروع بنك البريد.