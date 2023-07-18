المالية: صرف رواتب الموظفين غداً الأربعاء

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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18 تموز / يوليو 2023 10:56
غزة – وكالة الرأي :
أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو/ 2023، وذلك غداً الأربعاء.
وقالت إن الصرف سيكون بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، لجميع الفئات عبر بنكي الوطني والإنتاج وجميع فروع بنك البريد.
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