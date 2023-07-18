المرور: وفاة وإصابتان في 3 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة – وكالة الرأي :

قالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الثلاثاء، إن 3 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن الحوادث المذكورة أسفرت عن حالة وفاة وإصابتان بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 4 مركبات ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور والنجدة قد أعلنت أمس عن وفاة الطفلة أسماء محمد أسامة أبو أمونة 4 سنوات جراء صدمها من قبل شاحنة من نوع داف على مفترق الأوروبي بالمحافظة، مشيرة إلى توقيف سائق الشاحنة وهو (م،ق)، وحجز الشاحنة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.