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المرور: وفاة وإصابتان في 3 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

18 تموز / يوليو 2023 11:02

غزةوكالة الرأي :

قالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الثلاثاء، إن 3 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن الحوادث المذكورة أسفرت عن حالة وفاة وإصابتان بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 4 مركبات ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور والنجدة قد أعلنت أمس عن وفاة الطفلة أسماء محمد أسامة أبو أمونة 4 سنوات جراء صدمها من قبل شاحنة من نوع داف على مفترق الأوروبي بالمحافظة، مشيرة إلى توقيف سائق الشاحنة وهو (م،ق)، وحجز الشاحنة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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