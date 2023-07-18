ديوان الفتوى و سلطة المياه يناقشان الاشتراطات الفنية لترخيص حفر آبار المياه

غزة-وكالة الرأي

ناقش كلاً من ديوان الفتوى والتشريع بغزة وسلطة المياه وجودة البيئة خلال لقاء جمعهما الاشتراطات الفنية لحفر آبار المياه.

وحضر اللقاء د. منذر سالم المدير العام لوحدة مصادر المياه وجودة البيئة، وأ. عماد بلال مستشار قانوني، وم. إياد مسلم مدير دائرة الرصد والدراسات الهيدرولوجية ممثلين عن سلطة المياه وجودة البيئة.

واستعرض ممثلو سلطة المياه وجودة البيئة التعليمات الصادرة عن السلطة، والتي تهدف إلى صيانة البيئة وحمايتها ووقايتها عن طريق الحد من استنزاف المصادر الطبيعية وخاصة المياه الجوفية.

بدوره، أكد أ.مصعب الشناط الباحث القانوني في وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر بديوان الفتوى والتشريع أن الديوان أبدى الملاحظات القانونية (الموضوعية والشكلية) على هذه الاشتراطات بما ينسجم مع التشريعات السارية لا سيما قانون المياه رقم (3) لعام 2002م"، لافتاً أن تنظيم حفر آبار المياه من خلال هذه الاشتراطات يمثل أهمية كبيرة في ضبط عشوائية حفر الآبار إضافة إلى المساهمة في ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها.

