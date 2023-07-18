بلدية غزة تستكمل تطوير شارع المنصورة في حي الشجاعية

غزة-وكالة الرأي

شرعت بلدية غزة باستكمال مشروع تطوير شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق المدينة بعد جهود كبيرة بذلتها والأطراف ذات العلاقة لاستكمال تنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات وصول باقي المنحة الكويتية المعتمدة للمشروع.

وذكرت البلدية أنها بذلت جهوداً متواصلة طيلة الأعوام الأربعة الماضية لإنجاز استكمال المشروع لاسيما الجزء الغربي منه وتمكنت من الحصول على الموافقة والاعتماد للبدء بتنفيذ الجزء المتبقي منه وتم ترسية المشروع على شركة مقاولات محلية، حيث شرعت بأعمال تنفيذ المشروع.

وأكد مدير دائرة التنسيق والإشراف م. سمير قنوع أن المشروع يشمل رصف طبقة إسفلتية ثانية في المنطقة الغربية من الشارع والممتدة من تقاطع شارع صلاح الدين غرباً وحتى مدرسة معين بسيسو شرقاً بمساحة إجمالية تقدر بـ 8500 مترا مربعا.

وأضاف أنه سيتم أيضاً صيانة الأرصفة على جانبي الشارع ببلاط الإنترلوك بمساحة إجمالية تقدر 6000 متر مربع وإجراء بعض أعمال الصيانة لشبكات المياه والصرف الصحي في الشارع.

وبين أن المشروع يشمل أيضاً تطوير الشارع المتعامد على شارع المنصورة من الجهة الشمالية بما يشمل تطوير البنية التحتية وتبليط الشارع بالكامل لحل مشكلة انجراف التربة للشارع الرئيس مع مياه الأمطار في فصل الشتاء.

وأوضح أن تكلفة استكمال المشروع تبلغ نحو 300 ألف دولار بتمويل المنحة الكويتية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من عدوان 2014 وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، ومن المتوقع إنجاز الأعمال في غضون شهر من الأن.

يذكر أن شارع المنصورة من الشوارع الرئيسة والحيوية في المدينة ويربط شارعي صلاح الدين غرباً والكرامة شرقاً بطول 2400 متر، ويعتبر شريان رئيس ويوصل للمنطقة الصناعية شرق حي الشجاعية ولمرافق حيوية أخرى في المنطقة وتعرض الشارع ومنطقة القبة المجاورة له وشارع الشعف لأضرار كبيرة خلال العدوان في صيف العام 2014.

وكانت بلدية غزة قد نفذت مشروع تطوير الشارع في منتصف العام 2019 بقيمة مليون و700 ألف دولار وتبقى منه الطبقة الإسفلتية الثانية في الجزء الغربي وصيانة الأرصفة في الشارع.