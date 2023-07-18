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المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين

18 تموز / يوليو 2023 02:19

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غزة-وكالة الراي  
استقبل سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية وفدا عُلمائيا من رابطة علماء فلسطين ضمّ فضيلة الأستاذ الدكتور نسيم ياسين رئيس الرابطة، وأصحاب الفضيلة الشيخ علي الغفري والشيخ الدكتور وائل الزرد والشيخ الدكتور عمر الهمص والشيخ حسام الجزار؛ وذلك لبحث آليات العمل المشترك.

وحضر اللقاء رفقة سماحته فضيلة الشيخ أحمد البحيصي القاضي بالمحكمة العليا الشرعية ورئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي.

بدوره، رحب سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو بالوفد الزائر، مثنيًا على دور رابطة علماء فلسطين والعلاقة التكاملية التي تربطهم بالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي من أجل خدمة الدين والوطن.

وأكد سماحته، على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المرجعيات الإسلامية في سبيل زيادة الوعي الديني والتصدي للأفكار الهدّامة التي تستهدف الشريعة والمجتمع.

بدوره، عد الدكتور نسيم ياسين، القضاء الشرعي ركيزة أساسية في المجتمع الفلسطيني، وراسم لسياسات هامة تصون الجبهة الداخلية وتحافظ على تماسك النسيج المجتمعي وتحقق الأمن والسلم الأهلي.

واتفق المجتمعون على أهمية التصدي للأفكار التي تهدف للنيل من عقيدة وأخلاق الشعب الفلسطيني، معبرا سماحته في هذا السياق عن موقف القضاء الشرعي الرافض لاتفاقية "سيداو" على اعتبار أنها أخطر الاتفاقيات الدولية التي تستهدف الأسرة المسلمة.

وجدد سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، تأكيد القضاء الشرعي كما في كل المناسبات على رفضه الكلي لهذه الاتفاقية التي تخالف بنودها الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة.

كما تباحث المجتمعون خلال اللقاء، حول آليات تنفيذ برامج مشتركة بين القضاء الشرعي ورابطة علماء فلسطين، تعزز من الوعي الديني والمجتمعي.

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