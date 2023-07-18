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التوجيه السياسي والمعنوي بالوسطى تنظم يوم معايشة للنزلاء

18 تموز / يوليو 2023 05:37

التوجيه السياسي والمعنوي بالوسطى تنظم يوم معايشة للنزلاء
التوجيه السياسي والمعنوي بالوسطى تنظم يوم معايشة للنزلاء

ديرالبلح - وكالة الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة الوسطى - قسم النزلاء يوم معايشة لنزلاء نظارة مركز شرطة دير البلح.

وتم خلاله استضافة دائرة النزلاء المركزية ومقابلة المقدم خليل سلمان مدير النظارة الذي قام باطلاعهم على طبيعة وتصنيف النزلاء داخل النظارة بحسب الجرائم المسجلة بحقهم، وتم إلقاء محاضرة تحدث فيها الرائد هاني سلوت عن "استقبال العام الهجري الجديد".

وفي كلمته توجه الرائد محمد شابط بالشكر للقائمين على إدارة النظارة وتسهيلهم مهام ضباط الهيئة.

وأثنى الرائد إيهاب البياري رئيس قسم النزلاء بتوجيه المحافظة على الجهود المبذولة من ضباط التوجيه وضباط الداخلية في ملف النزلاء.

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