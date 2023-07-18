المكافحة تضبط 11.5 فرش حشيش وحبوباً مخدرة

غزة - وكالة الرأي

أعلنت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة أنها تمكنت من ضبط 11 فرشًا ونصف الفرش من الحشيش، بالإضافة إلى 80 حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمتين منفصلين في محافظتي غزة ورفح.

وفي التفاصيل، أوضح مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة الرائد منتصر مدوخ، أن قسمي المكافحة في مركزي "الرمال والشاطئ" تمكنا من ضبط 5 فروش حشيش خلال كمين في منطقة اختصاص رفح جنوبي القطاع.

وأضاف أنه تم خلال الكمين توقيف ثلاثة مشتبهين على ذمة القضية، وهم كل من المدعو (س، س)، والمدعو (م، س)، والمدعو (ل، م).

في سياق منفصل، تمكنت مكافحة المخدرات بمحافظة غزة من ضبط 6 فروش ونصف الفرش من الحشيش بالإضافة إلى ضبط 80 حبة مخدرة من نوع روتانا خلال مهمة تفتيش منزل المُروج (م، د) في منطقة الزيتون.

ولفتت مكافحة المخدرات إلى أنها أحالت الموقوفين الأربعة على ذمة القضيتين، وكافة المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.