تعليم غرب غزة يطلق أندية الذكاء الاصطناعي WRO

غزة
- وكالة الرأي
أطلقت مديرية التربية والتعليم غرب غزة
، قسم التقنيات التربوية؛ أندية الذكاء الاصطناعي WRO لعدد من طلبة مدارس المديرية، بمشاركة مدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، وأ.بدر نوفل رئيس قسم التقنيات التربوية في المديرية، وم.عمرو لولو رئيس قسم مصادر تعلم غزة
في وزارة التعليم، إلى جانب المحاضرين في الدورة التدريبية الافتتاحية لمدارس البنين والبنات.
و أكد د.الشيخ خليل على أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة استثماره في مجال التعليم ضمن منهجية وزارة التربية والتعليم الرامية إلى النهوض والارتقاء بالمسيرة التعليمية، مشيراً إلى ان الذكاء الاصطناعي يعتبر في حقل التربية والتعليم من أساسيات المرحلة المقبلة ومتطلباتها لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، منوها إلى أن هذه الأندية تساعد في صقل وبناء قدرات الطلبة في علوم الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة ما ينعكس إيجابا على المسيرة التعليمية بكافة مكوناتها.
وشجع مدير الدائرة الفنية الطلبة الملتحقين بنوادي الذكاء الاصطناعي؛ على الابتكار والإبداع لإيجاد حلول لمشكلات تواجه مجتمعاتهم، وتحفيزهم على تفعيل التكنولوجيا ودمجها مع العلوم الأخرى ليكونوا قادة للتغيير المنشود.
وتستهدف الأندية 40 طالب وطالبة من النخبة في مدارس مديرية غرب غزة
، بهدف تطوير قدرات الطلبة المميزين كعدة فرق في هذا المجال بطرق علمية تصل بهم الى القدرة على انتاج مشاريع إبداعية منافسة على مستوى الوطن والاقليم والعالم، ومن الجدير ذكره أن الفريق الذي سيفوز على مستوى الوطن سيشارك في مسابقة دولية للذكاء الاصطناعي في دولة بنما.