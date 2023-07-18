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رئيس لجنة متابعة وضبط المركبات الحكومية يجتمع بأعضائها

18 تموز / يوليو 2023 08:03

غزة - وكالة الرأي

اجتمع رئيس لجنة متابعة وضبط المركبات الحكومية أ. معين قويدر بأعضاء اللجنة لمناقشة العديد من القضايا الهامة.

أكد قويدر على ضرورة عمل الدورية بنفس الآليات المعمول بها سابقاً بناءً على تعليمات وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ.

وأضاف قويدر أن لجنة متابعة وضبط المركبات الحكومية تعمل ضمن تعليمات ومحددات معينة لضبط حركة المركبات الحكومية وحسن استخدامها خارج ساعات الدوام الحكومي.

وناشد قويدر جميع المؤسسات الحكومية للعمل على ضمان الاستخدام القانوني السليم للمركبات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدة النقل الحكومي من أجل تسخير هذه المركبات لصالح العمل الحكومي فقط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير النصف سنوي لعمل اللجنة وأهم التحديات والمعوقات التي واجهتها خلال النصف الأول من هذا العام.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة مُكونة من وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور والشرطة العسكرية لمتابعة وضبط المركبات الحكومية في الميدان بناءً على قرار من لجنة متابعة العمل الحكومي.

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