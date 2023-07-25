خدمات رفح تفوز على جمعية نماء بركلات الترجيح في كأس القطاع.

حقق نادي خدمات رفح فوزاً صعباً على منافسه نادي جمعية نماء، بركلات الترجيح نتيجة 4-3، على ملعب الشهيد محمّد المحايد لهما، عقب تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة في اليوم الرابع- الأخير لبطولة كأس القطاع- دورة الراحل إبراهيم أبو سليم، أبو مراد، نائب رئيس الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم، للموسم 2023-2024، التي تختتم دورها الـ32. سجل لخدمات رفح محمد الجرمي، ومحمود النيرب ، وأنس الشخريت، ومهند حسنين. سجل لنماء محمد القاضي، وإسماعيل أبو جراد، ومصطفى حسب.

وبذلك، سيلاقي خدمات رفح، خدمات الشاطئ الفائز على جماعي رفح، وذلك في الدور المقبل الـ16.

يلتقي المجمع الإسلامي مع الصداقة في دور الـ16.

فاز نادي المجمع الإسلامي من أندية الدرجة الأوّلى، على نظيره نادي خدمات جباليا، من أندية الدرجة الأوّلى، بنتيجة 2-1 على ملعب اليرموك البلديّ، إيذاناً بانتهاء مباريات الدور التمهيدي. سجل للأول محمد الحمامي-ثنائية، وللآخر مدحت السيد.وسيلاقي المجمع الإسلاميّ، نادي الصداقة الذي تأهل مباشرة بدون خوض أيّ مباريات في دور الـ23، وذلك في الدور المقبل الـ16.

يواصل فريق كرة الطائرة بنادي الصداقة انتصاراته المظفرة في دوري الأضواء.

واصل فريق كرة الطائرة بنادي الصداقة انتصاراته المظفرة، وتزعمه لعبة كرة الطائرة في القطاع التي يسيطر على ألقابها كلِّها منذ عقد الثمانينات بمساندة نخبة من النجوم المميزين، وحسم مباراة في المربع الذهبيّ، بفوزه على منافسه نادي جمعية نماء، بالعلامة الكاملة، بنتيجة 3-صفر، على صالة سعد صايل في مجمع فلسطين الرياضيّ، في لقاءات الجولة السابعة، الأخيرة في دوري الأضواء، مسابقة الاحتراف الجزئي، الموسم الرياضيّ 2022-2023، برعاية جوّال وشركة الاتصالات وإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وحشد من الشخصيات الاعتبارية والرياضية والمجتمعية، ونجوم الزمن الجميل جماهيري حاشد وكبير ومشجعي الفريقين الكبيرين، ليقترب بهذا من حسم اللقب.

جاءت البداية من جمعية نماء في الشوط الأول الذي ظهر بتركيز كبير وكان الأفضل في تسجيل أبرز نقاطه الأولى، لكن الصداقة عاد ونظم صفوفه، ومال للعب الدفاعي الذي يتحول إلى هجومين ليتقدم بصعوبة كبيرة بنتيجة 25-22، وبرز لاعبو الفريقين في إجادة الضربات الساحقة، والإغلاق المحكم للشبكة أمام مهاجمي المنافس الأخر وفي اتقان تسديد كرات الإرسال ببراعة كبيرة، وسط صيحات الجماهير المشجعة والمحتشدة.

وتواصلت الإثارة بين الفريقين الكبيرين، ونجح الصداقة الذي ظهر أكثر هدوءً وتركيزاً في تفوقه في الأداء وكذا في النتيجة، خاصة في اتقان السير بالكرة القوية، والضربات الساحقة القوية، وإسقاط الكرات في المناطق التي تبرز ضعيفة وفي الثغرات، ليحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وسط احتفالات جماهيره التي لم تنقطع.

وازدادت الإثارة والندية والتشجيع الجماهيري الكبير، وفي الشوط الثالث تملك الصداقة زمام المبادرة وسيطر على أجواء اللقاء بتنفيذ ضربات قوية وهائلة، مع إغلاق مقدمة شباكه لمنع وصول لاعبي نماء أو تسديد أي كرات داخل ملعبه، وكذلك الحد من خطورته، ليخرج متقدماً بنتيجة 25-15.

وبهذا الفوز بالعلامة الكاملة، رفع الصداقة البطل حامل اللقب رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب محتلاً المركز الأوّل، وبقي رصيد نماء عند 9 نقاط في المركز الرابع.

حكم اللقاء: حاتم حمودة حكم اتحادي أول، وجهاد أبو حبل حكم ثان، مسجل محمد أبو سعدة، محمد مهاني ومازن الكردي مراقبا خطوط، جمال فياض مراقب حكام، د. أحمد صالح مراقب مباراة.