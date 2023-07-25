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مطعم أردني يقدم خدمة النوم بعد تناول المنسف

25 تموز / يوليو 2023 09:34

مطعم أردني يقدم خدمة النوم بعد تناول المنسف
مطعم أردني يقدم خدمة النوم بعد تناول المنسف

قدم مطعم أردني متخصص بإعداد المنسف خدمة النوم بعد تناول طبق المنسف، وهي خدمة جديدة تحظى بشعبية كبيرة بين الزبائن.

وقال عمر المبيضين، ابن مالك المطعم، لموقع "خبرني"، إن الفكرة جاءت بشكل من الطرافة والدعابة، غير أنها لاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المبيضين أنه من خلال مشاهداته في المطعم، فإن الزبائن يشعرون بالتعب والنعاس بعد تناول المنسف، مما أعطاهم الفكرة لتنفيذ هذه الخدمة وطرحها.

وأوضح المبيضين أن المطعم يختص بإعداد المنسف البلدي، مضيفا أنه تم افتتاحه منذ 6 أشهر في العاصمة عمان لتقديم المنسف بطريقته الأصيلة للسياح والراغبين بتجربة منسف أردني بلدي اصيل، كون المنسف أصبح يعبر عن الهوية الأردنية.

ويقدم المطعم خدمة النوم بعد تناول المنسف في غرفة خاصة مجهزة بأسرة مريحة ومكيفات الهواء، كما يوفر خدمة توصيل المنسف إلى المنازل.

وتعتبر خدمة النوم بعد تناول المنسف تجربة فريدة من نوعها، حيث يشعر الزبائن بالراحة والاسترخاء بعد تناول طبق المنسف اللذيذ، كما أنها فرصة للتعرف على الثقافة الأردنية الأصيلة.

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