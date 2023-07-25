تعليم خان يونس يُكرم أوائل طلبتها في الثانوية العامة 2023

غزة-وكالة الرأي

احتفلت مديرية التربية والتعليم في خان يونس بطلبتها الأوائل في الثانوية العامة 2023 والحاصلين على مراكز أولى على مستوى الوطن والمحافظات الجنوبية وخان يونس،تحت شعار "فوج أقمار فلسطين" برعاية وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة "مسلم كير ماليزيا"، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم السابق، وذلك في صالة دريم بلاس .

وحضر الحفل: د. أحمد الشيبي محافظ خان يونس، ود. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، ووفد من الوزارة ترأسه أ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة، وأ. محمد حمدان مدير التربية والتعليم بخان يونس، ومديرا الدائرتين الفنية والإدارية بالمديرية د. إبراهيم رمضان، ود. خالد المزين، وثلة من مدراء التربية والتعليم ومدراء الدوائر الإدارية والفنية الأسبقين، ود. حاتم العسولي رئيس جامعة غزة فرع خان يونس، ووفد من مجلس أولياء الأمور المركزي ترأسه د. محمد العقاد رئيس المجلس، وممثلين عن الشرطة الفلسطينية برئاسة العقيد هشام عبد الوهاب، ووزارة الصحة، والوجهاء والمخاتير والمجتمع المحلي، والطلبة المكرمين وذويهم.

بدوره، رحب أ. حمدان بالحضور وبالطلبة المتفوقين، مؤكداً أن هذا الاحتفال جاء حصاد عام كامل تضافرت فيه كافة الجهود من أجل هذا القطاف والحصاد المشرف فكان لدينا مركز أول على مستوى الوطن وستة مراكز على مستوى المحافظات الجنوبية، ونسبة نجاح تخطت 70%، مؤكداً أن طلابنا الأوائل هم أقمار فلسطين أصحاب التميز دوماً.

وثمن أ. حمدان جهود وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، وكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة، كما وشكر المعلمين ومديري المدارس والمشرفين والطلبة وأولياء أمورهم، وواصل شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا الاحتفال.

من ناحيته، أعرب أ. النجار عن سعادته البالغة للمشاركة في تكريم أقمار فلسطين في خان يونس الذين أثلجوا صدورنا وأدخلوا السعادة على قلوبنا بدرجاتهم التي حصدوها بعد جد واجتهاد، مؤكداً أن طلابنا تحدوا الصعاب وحققوا النتائج المبهرة ،موضحا أ. النجار أن الوزارة هذا العام كرمت 120 طالباً وطالبة حصلوا على معدلات ما بين 99.9 %، إلى 99.4%، وشكر أ. النجار كل من أسهم في هذا التميز.

وفي كلمة المتفوقين عبّرت الطالبة المتفوقة حنين المدهون عن سعادتها بأن تكون من بين هذه الكوكبة من المكرمين، وشكرت مديرية التربية والتعليم بخان يونس ووزارة التربية والتعليم على احتفائهما بالأوائل وعلى تنظيم هذا الحفل المميز، وأهدت هذا التفوق للشهداء وخصت شهداء الثانوية العامة.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الطلبة المتفوقين والمدارس كما تم تكريم المؤسسات الشريكة وهي الشرطة الفلسطينية ووزارة الصحة وشركة الكهرباء والداعمين، وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية المتميزة.

