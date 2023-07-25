التنمية البشرية بالصحة توقع اتفاقية تدريب مع جامعة القدس

13:45إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نعلين غرب رام الله

13:16"القضاء العسكري" تُصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات

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