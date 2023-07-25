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التنمية البشرية بالصحة توقع اتفاقية تدريب مع جامعة القدس

25 تموز / يوليو 2023 10:58

التنمية البشرية بالصحة توقع اتفاقيه
التنمية البشرية بالصحة توقع اتفاقيه

غزة-وكالة الراي 

وقعت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية اتفاقية تدريب مع جامعة القدس.

ووقع الاتفاقية مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح، د. بسام أبو حمد عميد كلية الصحة العامة بجامعة القدس، بحضور ا. محمد السرساوي مدير دائرة الامتياز والمزاولة.

من جهته، رحب مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح بالحضور  على حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون مع القطاع الأكاديمي والسعي للتغلب على كافة المعيقات بما يخدم المصلحة العامة ويلبّي احتياجات المجتمع.

ويتم بموجب الاتفاقية تدريب وزارة الصحة لطلبة الجامعات في مرافقها حسب الخطة الأكاديمية المعتمدة لهم وذلك ضمن أطر الشراكة مع المؤسسات التعليمية لمساعدتهم في اكمال برامجهم التعليمية على قاعدة المصلحة العامة وتبادل المنافع المشتركة بما لا يتعارض مع مصلحة الطرفين، إضافة إلى تسهيل وزارة الصحة لجمع البيانات الخاصة بإعداد رسائل الماجستير والمساقات العملية في مرافقها، على ان تقوم جامعة القدس المفتوحة بتقديم منحة دراسية للماجستير 50% في كل من برامج كلية الصحة العامة وبرامج كلية المهن الصحية من موظفي الوزارة فضلاً عن استضافة برامج تدريبية حسب حاجة وزارة الصحة وتوفير القاعات اللازمة بما لا يتعارض مع سير العملية التعليمية".

كما وتنص الاتفاقية على التزام الطرفين استقطاب الكفاءات المهنية والأكاديمية للمشاركة في العملية التعليمية والتدريبية لكلا الطرفين، فضلا عن تشجيع البحوث العلمية، إضافة إلى دعم عقد ورشات العمل المشتركة لتطوير التعليم والتدريب الصحي.

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