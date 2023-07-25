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النائب العام يكرّم الباحثين والقائمين على إصدار مجلة النيابة العامة

25 تموز / يوليو 2023 11:10

النائب العام يكرّم الباحثين والقائمين على إصدار مجلة النيابة العامة
النائب العام يكرّم الباحثين والقائمين على إصدار مجلة النيابة العامة

غزة-وكالة الراي 
كرّم النائب العام المستشار د. محمد النحال، في ديوان النائب العام،الباحثين وفريق القائمين على إصدار العدد الأول من مجلة النيابة العامة؛ عرفاناً بجهودهم المقدّرة في تحرير وإخراج وإصدار العدد الأول لشهر يوليو 2023م من مجلة النيابة العامة؛ والتي تضم بين دفّتيها أهم الأبحاث والمقالات القانونية؛ وتحديداً ما يتعلق بعمل النيابة العامة، والتي تسعى لأن تكون مرجعاً علمياً للوسط القانوني والباحثين والمواطنين، وتصدر بشكل نصف سنوي عن النيابة العامة.

وحضر التكريم  كل من رئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، ورئيس المكتب الفني المستشار صلاح الدريوي، ورئيس هيئة تحرير مجلة النيابة العامة عضو المكتب الفني المستشار د. مصطفى شويدح، 

بدوره، أشاد النائب العام بجهود جميع العاملين على اصدار المجلة، بِدءاً من هيئة تحرير المجلة، ومروراً بالباحثين المشاركين بمقالاتهم وأبحاثهم، وانتهاءً بدائرة العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة التي أخرجتها إلى القرّاء، مؤكداً على أهمية إصدار مجلة النيابة العامة بعددها الأول وأعدادها اللاحقة في نشر الثقافة والمعرفة القانونية بين أفراد المجتمع.
من جهته ، أكد المستشار د. شويدح أن هذه المجلة القانونية الهامة ما كان لها أن ترى النور لولا توجيهات المستشار النائب العام، وجهود الأساتذة والقامات العلمية المخلصة؛ من أول سطرٍ فيها، مروراً بجميع مراحلها وتصميمها وإخراجها، وبيّن أن هذا الجهد ينبغي أن يُراكم عليه واحداً تلوَ الآخر حتى تصدر باقي الأعداد بنفس الجودة والمحتوى.

وفي ختام الحفل التكريمي، تم تكريم جميع الباحثين والقائمين وأعضاء هيئة تحرير مجلة النيابة العامة، وأثنى جميع الحضور على اهتمام النيابة العامة بمواكبة التطور القانوني، وإرفاد المجتمع الفلسطيني بأهم الأبحاث والمقالات القانونية الحديثة أولاً بأول؛ لإيصال رسالة العدالة إلى مستحقّيها، ورفعة شأن الوطن والمواطن.
 

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