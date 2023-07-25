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سلطة الأراضي تنفذ ورشة عمل حول ماهية قانون التنفيذ وإجراءات القضية التنفيذية

25 تموز / يوليو 2023 12:26

سلطة الأراضي تنفذ ورشة عمل حول ماهية قانون التنفيذ وإجراءات القضية التنفيذية
سلطة الأراضي تنفذ ورشة عمل حول ماهية قانون التنفيذ وإجراءات القضية التنفيذية

غزة-وكالة الرأي 
 نفذت وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي بالتعاون مع وحدة الشئون القانونية ورشة عمل حول ماهية قانون التنفيذ وإجراءات القضية التنفيذية وذلك في إطار السعي الدائم لترسيخ مفاهيم العمل بين موظفي سلطة الأراضي ومعرفة المصطلحات والإجراءات وخلق توعية قانونية بطبيعة أعمال سلطة الأراضي بحضور ومشاركة موظفي سلطة الأراضي .

بدوره، قدم الباحث القانوني أ. أحمد جندية خلال الورشة شرحاً مفصلا حول ماهية قانون التنفيذ و السندات التنفيذية و إجراءات القضية التنفيذية .

كما تناولت الورشة توضيح الشروط الواجب توافرها في الحكم لكي يعتبر سنداً تنفيذيا،و احكام المحكمين والشروط الواجب توافرها فيها لكي تعتبر سندات تنفيذية .

من ناحيته تطرق  أ. جندية بإسهاب الى إجراءات سير القضية التنفيذية التنفيذ كما تناولت الورشة

ومن جهتها، أكدت م. ميساء مقداد مدير وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي على أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة التدريبية التي تعمل بموجبها سلطة الأراضي بهدف إيجاد وعي قانوني لدى الموظفين العاملين في سلطة الأراضي وتوضيح المفاهيم والمصطلحات المتداولة في العمل لا سيما وأن معظم الاعمال في سلطة الأراضي ترتكز على جوانب قانونية .

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