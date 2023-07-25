تعليم شرق غزة يكرم طلبته المتفوقين في الثانوية العامة

غزة-وكالة الرأي

كرمت مديرية التربية و التعليم شرق غزة كوكبة من طلبتها المتفوقين في الثانوية العامة للعام الدراسي "2023" وذلك خلال حفل بهيج أقيم في صالة هابي نايت بعنوان (فوج أقمار فلسطين) .

وحضر الاحتفال وفد من وزارة التربية و التعليم ترأسه د. أحمد أبو ندا الوكيل المساعد لشؤون التخطيط و التطوير ، أ. منير أبو زعيتر مدير تعليم شرق غزة ،د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، عدد من موظفي المديرية من رؤساء أقسام و مشرفين تربويين، عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، وفد من مديرية تعليم غرب غزة ترأسه أ. مازن نور الدين مدير التربية و التعليم ، وفد من مديرية تعليم شمال غزة تراسه أ. جواد صالحةً، وفد من الشرطة الفلسطينية ، عدد من مديري التربية والتعليم سابقاً ،وفد من جامعة غزة، وفد من الوجهاء و المخاتير، وفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور بالإضافة إلى عدد من مديري المدارس ومديراتها وأهالي الطلبة المحتفى بهم.

بدوره، رحب أ. أبو زعيتر بالحضور معرباً عن سعادته بتكريم هذه الكوكبة من الطلبة مشيراً الى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها إلا أن طلبتنا تغلبوا على هذه الظروف بثباتهم وعزيمتهم القوية ليثبتوا للجميع أننا شعب لا يقهر، مسطرين بذلك أروع معاني الابداع والتميز وفي سياق حديثه ثمن مدير التعليم جهود جميع المدارس التي بذلوها للوصول إلى هذا التفوق، منوهاً إلى أننا ماضون في مشوارنا لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بالعملية التعليمية.

من ناحيته ، هنأ د. أبو ندا الطلبة المتفوقين وذويهم بهذا التفوق متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح وأن يوفقهم الله في حياتهم العلمية والعملية، مبينا أن وزارته بذلت كل الجهد لخدمة طلبة الثانوية العامة وأوضح د. أبو ندا بأن هذا التفوق هو انتصار على العدو مضيفاً إننا عازمون على تحقيق أهدافنا لدعم المسيرة التعليمية.

من ناحيته، هنأ د. ماهر صبرة القيادي في حركة حماس الطلبة و ذويهم بهذا التفوق مشيراً إلى أنه انجاز لفلسطين و للعالم أجمع مضيفاً أن هؤلاء الطلبة كافحوا و تعبوا و حددوا أهدافهم فكان التفوق حليفهم مؤكداً على أهمية العلم في مواجهة كل التحديات والصعاب التي تعترض حياتنا وفي مقدمتها الاحتلال "الإسرائيلي" الذي سعى وما زال لتجهيل شعبنا وإبعاده عن مصادر عزته ونهضته وكرامته لافتا أن التفوق الكبير الذي حققه طلبة الثانوية العامة هذا العام بالرغم من كل التحديات، يعتبر رسالة تحدٍ ومقاومة في وجه الاحتلال ومشاريعه التي تريد أن تنال من حقوقنا وثوابتنا.

وفي كلمة المتفوقين عبر الطالب أسامة شلح عن سعادته بهذا التفوق مشيراً إلى أن الوصول إلى التفوق من أسمى الغايات، وأضاف شلح أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها إلا أننا عقدنا العزم على التفوق فكان لنا ما تمنيناه، وحصدنا ثمار غرسنا هذا وتوجه الطالب شلح بالشكر الجزيل لكل من كان له الفضل بعد الله عز وجل لوصولهم إلى هذا التفوق، داعياً الله أن يوفقه وجميع الطلبة في حياتهم العلمية القادمة.

وفي ختام الحفل الذي تخلله العديد من الفقرات المنوعة، تم تكريم المتفوقين بالإضافة إلى تكريم الجهات الداعمة للحفل وسط أجواء من البهجة والفرح.

