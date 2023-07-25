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أوقاف خان يونس تنفذ جولة دعوية بمستشفى غزة الأوروبي

25 تموز / يوليو 2023 01:47

أوقاف خان يونس تنفذ جولة دعوية بمستشفى غزة الأوروبي
أوقاف خان يونس تنفذ جولة دعوية بمستشفى غزة الأوروبي

غزة-وكالة الراي 
نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس جولة دعوية بمستشفى غزة الأوروبي استهدفت عددًا من المرضى داخل الأقسام المختلفة؛ بهدف تقديم الدعم النفسي لهم، والحث على الصبر، واحتساب الأجر من الله، والمواظبة على العبادات.

بدوره، قال رئيس قسم الدعوة والإرشاد أ. أيمن النجار: "إن الجولة لاقت اهتمامًا وترحيبًا كبيرًا من المرضى؛ نظرًا لمحتوى الخطاب الديني الذي تضمنته الجولة، وحسن أداء الكادر الوعظي التابع لوزارة الأوقاف".

وأشار النجار إلى أن قسم الدعوة والإرشاد ينفذ جولاته الوعظية بشكل دوري داخل مستشفيات المحافظة ومراكزها الصحية؛ لتقديم الدعم النفسي، والدعاء للمرضى، وتثبيتهم على الصبر و الاحتساب.
 

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