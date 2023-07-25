الإعلام الحكومي .. تعاون مثمّر مع مؤسسات المجتمع المدني

غزة- آلاء النمر- وكالة الرأي

سعياً منه لتوفير عدد من الخدمات الفاعلة في الحياة اليومية بما يخدم الصحفي الفلسطيني وعائلته من حملة البطاقات الصحفية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الأخير نجح بعقد عدد من التفاهمات الرسمية التي نصت على تقديم خدمة تتمتع بميزات من الخصومات والتسهيلات المتفق عليها.

آخر الاتفاقات التي عقدها الإعلام الحكومي كانت بالشراكة مع مستشفى أصدقاء المريض، حيث رسمت هذه الخطوة تدشيناً رسمياً لرسم أفق جديد بما يخص الخدمات الطبية المتنوعة والشاملة، والتي يمكن للصحفيين الاستفادة منها.

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، قال لـ"الرأي" إن هذه التفاهمات تصب في مصلحة العائلة الصحفية ككل، موضحاً بأن المذكرة تهدف إلى مساندة الصحفيين الفلسطينيين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل واقعٍ معيشي صعب؛ منوهاً أن هذه التسهيلات تستهدف حملة البطاقة الصحفية وموظفي المكتب الإعلامي الحكومي.

وأثنى معروف على أداء جمعية أصدقاء المريض وجهودها في خدمة أبناء المجتمع الفلسطيني، ومشاركتها في تغطية العجز الذي طال القطاع الصحي بسبب الاحتلال والحصار.

وفي إطار إكمال الأطروحة الخدماتية التي يعمل المكتب الإعلامي الحكومي على تطويرها وتنفيذها، فإنه نجح في عقد اتفاق آخر بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمة العامة أحمد عرابي الترك؛ لتحقيق تعاونٍ مثمر بين الطرفين، ودعم سبل التفاهم المشترك.

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أكد على أن المذكرة تهدف إلى تعزيز المساهمة المجتمعية، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية لموظفي المكتب الإعلامي الحكومي، وللصحفيين من حملة البطاقة الصحفية.

من ناحيته، أكد الترك على أن الخدمة العامة عملت على تقديم تسهيلات للصحفيين، وخصومات تبدأ من %15 إلى 25% على جميع الخدمات التشخيصية، والعمليات الجراحية، والعلاج الطبيعي، والمختبرات الطبية، منوهاً أن هذه التسهيلات تشمل الأب والأم والزوجة والأبناء.

وقال رئيس مجلس الإدارة في خدمة العامة بأن الصحفي يتلقى جميع الخدمات الطبية المذكورة بعد إبرازه بطاقة الانتساب لمؤسسته سارية المفعول، مشيراً إلى أن سعر الكشفية للأخصائي والاستشاري 20 شيكل فقط.

لم تقتصر مذكرات التفاهم على توقيع الاتفاقات التي تنص على توفير الخدمات الطبية، فإن المكتب الإعلام الحكومي وضع في قائمة أولوياته عدد من الخدمات التي يحتاجها الصحفي في حياته الشخصية منها يُصنف بحاجة مُلحة ومنها ما ينص على تقديم خدمات كمالية.

واحدة من التفاهمات الموقعة كانت بين المكتب الإعلامي الحكومي ومؤسسة تمكين للتدريب والتطوير؛ لدعم سبل التفاهم المشترك وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، بأن المذكرة تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين الإعلام الحكومي ومؤسسة تمكين، ودعم سبل التفاهم المشترك، وتعزيز المساهمة المجتمعية من خلال العمل في المجالات التدريبية المختلفة.

وتحمل المذكرة إمكانية استفادة العاملين في "الإعلام الحكومي" في تدريب وتنمية مهارات المشاركين في دورات وأنشطة المؤسسة، في ظل تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم ومساندة هذه الأنشطة.

وينوي المكتب الإعلام الحكومي عقد عدد من التفاهمات وتوقيع المذكرات التي تنص على التطوير والمواكبة والمساهمة في تسهيل الخدمات المجتمعية، كما تتخلص التفاهمات في تشكيل حاضنة للصحفيين الفلسطينيين في ظل غياب الدور النقابي الذي من المفترض أن يترأس هموم وحاجات الصحفيين.