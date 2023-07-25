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قيادة الشرطة تزور أبناء شهداء الشرطة ومنتسبيها الناجحين في الثانوية العامة

25 تموز / يوليو 2023 06:58

قيادة الشرطة تزور أبناء شهداء الشرطة ومنتسبيها الناجحين في الثانوية العامة
قيادة الشرطة تزور أبناء شهداء الشرطة ومنتسبيها الناجحين في الثانوية العامة

غزةوكالة الرأي:

زار وفد من قيادة الشرطة، ممثلاً بمدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعديه، وعدد من مدراء المحافظات والإدارات، اليوم الثلاثاء، أبناء شهداء جهاز الشرطة وعدد من منتسبي الشرطة لتهنئتهم بمناسبة نجاحهم وتفوقهم في امتحانات الثانوية العامة.

وشملت جولة الزيارات، زيارة عائلة الشهيد فارس العشي لتهنئتهم بنجاح ابنتهم الطالبة "خولة" والتي حصلت على معدل %98, بالإضافة إلى زيارة عائلة الشهيد عبد الرحيم عباس, لتهنئتهم بنجاح ابنهم الطالب أحمد وحصوله على معدل %83.

في السياق ذاته زار وفد قيادة الشرطة منزل كل من المقدم خالد مطر، لتهنئته بحصول ابنه على معدل 99.6%، وزيارة منزل المقدم رامي زريق لتهنئته بحصول ابنته على معدل 99.6%.

وأعربت قيادة الشرطة عن فخرها واعتزازها بنجاح أبناء منتسبي الشرطة وشـ.ـهدائها، مثمنين جهود ذويهم لرعايتهم لأبنائهم خلال مسيرتهم التعليمية.

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