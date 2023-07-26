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كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

26 تموز / يوليو 2023 08:42

غزةوكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، عن وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس.

ودعت وزارة الداخلية لمواطنين الراغبين بالسفر إلى ضرورة التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى جمهورية مصر العربية.

وأكدت الداخلية، على أهمية تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين المُدرجين في كشف التنسيقات المصرية إلى ضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية بمحافظات غزة.

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