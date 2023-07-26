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متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية

26 تموز / يوليو 2023 08:47

غزةوكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم، متوسط أسعار اللحوم المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

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