متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية

نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم، متوسط أسعار اللحوم المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:
مؤسسة "الياسين" تكرم الناجحين بـ "التوجيهي" ويحملون اسم "أحمد ياسين"
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26 تموز / يوليو 2023 08:47
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