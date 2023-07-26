ديوان الموظفين العام يُكرّم قناة روافد التعليمية

غزة- وكالة الرأي:

أجرى وفد من وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في ديوان الموظفين العام، زيارة رسمية إلى قناة روافد التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بهدف بحث سُبل التعاون المشترك.

وضم وفد ديوان الموظفين العام، أ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. مهند دلول رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام، وأ. بلال حنيف رئيس قسم التعاون الدولي، فيما كان باستقبال الوفد الضيف، مدير دائرة التعليم الالكتروني، د. أكرم فروانة، وعدد من العاملين في القناة.

افتتح أ. زكريا جودة اللقاء بتقديم الشكر إلى العاملين في قناة روافد التعليمية، لدورهم الفاعل في إنجاح اليوم الدراسي الذي عقده ديوان الموظفين العام بعنوان "واقع التخصصات الجامعية وانعكاسها على فرص التوظيف"، من خلال التغطية الإعلامية لجلساته المختلفة.

من جانبه، استعرض د. أكرم فروانة أبرز إنجازات قناة روافد التعليمية، والمشاريع التي تعمل عليها، إلى جانب التطرق لأرقام هامة حول أعداد المتابعين والمحتويات التعليمية التي يتم نشرها وفق آليات مختلفة.

وقام وفد ديوان الموظفين العام، بعقد جولة تفقدية تعرف من خلالها على مرافق قناة روافد التعليمية، مع بحث سبل التعاون المشترك بما يضمن تنظيم مشاريع مشتركة بين الجانبين في المستقبل القريب.

وفي الختام، قدّم ديوان الموظفين العام درعاً تذكارياً لقناة روافد التعليمية، تقديراً لدور العاملين فيها على تغطية اليوم الدراسي، وهو التكريم الذي يأتي في إطار خطة وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في ديوان الموظفين العام، لتعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية في المجتمع الفلسطيني.