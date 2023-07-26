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وكيل وزارة التعليم يُكرم الطالب من ذوي الهمم حسام أبو شنب

26 تموز / يوليو 2023 10:50

وكيل وزارة التعليم يُكرم الطالب من ذوي الهمم حسام أبو شنب
وكيل وزارة التعليم يُكرم الطالب من ذوي الهمم حسام أبو شنب

غزة- وكالة الرأي:

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور خالد أبو ندى الطالب من فئة ذوي الهمم حسام أبو شنب  لنجاحه في امتحانات الثانوية العامة بمعدل 75.8%.

جاء ذلك، خلال حفل تكريم أوائل التوجيهي الذي أقامته التربية والتعليم بمشاركة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ونائب رئيس متابعة العمل الحكومي أ. محمد الفرا.

وقال أبو ندى:" نُقدم التهاني والتبريكات  للطالب حسام وذويه بهذا النجاح، فنحن نفخر ونعتز بالطالب حسام وجميع طلبتنا من ذوي الهمم الذين يُحققون التميز رغم ظروف الإعاقة.

وأوضح  وكيل وزارة التعليم أنه وضمن واجبنا تجاه ذوي الهمم فقد قدمنا التسهيلات للطالب حسام خلال الامتحانات، حيث أنه يُعاني من إعاقة حركية وشلل تام يمنعه من الكتابة بشكل سليم، علاوة عدم استطاعته النطق لإملاء كاتب، لذلك قامت الوزارة بتوفير جهاز حاسوب له يكتب عليه إجابة الامتحان، ثم يتم نقل الإجابة بواسطة كاتب مرافق.

وتمنى أبو ندى للطالب حسام أبو شنب التوفيق في حياته العلمية والعملية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي عملت على تكريم جميع الطلبة من فئة ذوي الإعاقة الذين تفوقوا في الثانوية العامة وذلك في احتفالات الوزارة أو المديريات.

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