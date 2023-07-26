أوقاف رفح تنفذ جولة دعوية في مستشفى الإماراتي بالمحافظة

رفح- وكالة الرأي:

نفذت الدعوة والإرشاد_ إناث بمديرية أوقاف رفح جولة دعوية بعنوان (اللباس والزينة)، داخل مستشفى الإماراتي في المحافظة، استهدفت طاقم المستشفى النسائي والعاملات والمريضات.

وأكدت مشرفة الدعوة والإرشاد أ. صباح نوفل أن الجولة تهدف إلى تعزيز القيم، ونشر الوعي الديني والأخلاقي بين البنات والنساء في مختلف المؤسسات، منوهةً بأن الجولة تهدف إلى التذكير بأهمية اللباس الشرعي، وحرمة الزينة لغير المحارم.

وأشادت نوفل بجهود طاقم العمل المبذولة في خدمة الدعوة إلى الله تعالى، وتقديم خدمة دينية ودعوية للناس كافة.