مدير أوقاف رفح يتفقد برنامج الخلوة العلمية الأولى بالمحافظة

غزة- وكالة الرأي:

تفقد مدير أوقاف رفح محمد أبو عامر برنامج الخلوة العلمية الأولى بعنوان (الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية).

جاء ذلك، بحضور مشرف مشروع البناء العلمي أ. موسى زعرب في مسجد دار السلام، بمشاركة طلاب العلم الشرعي على مستوى المحافظة.

وأوضح أبو عامر طبيعة البرنامج الذي سيستمر 12 ساعة متواصلة؛ بهدف تنمية شخصية طلبة العلم، وإكسابهم المعارف العلمية والشرعية، منوهًا بأن البرامج العلمية والدورات لها أثر كبير في الانطلاق للعمل الدعوي بقوة، مما يحقق أفضل النتائج.

واستعرض خلال كلمته فضل العلم الشرعي، والصبر على تعلم العلم، خاصة العلم الشرعي الذي يحتاج إلى وقت وجهد كبير لتحصيله، مشيدًا بجهود القائمين على تنفيذ البرنامج.