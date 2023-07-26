الأوقاف تكرم أبناء موظفيها المتفوقين في الثانوية العامة

غزة- وكالة الرأي:

كرمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أبناء موظفيها المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة الحاصلين على درجة الامتياز، والطالبات المتفوقات في مدرسة الأوقاف الشرعية للبنات.

جاء ذلك، خلال حفل نظمته في قاعة القدس بمقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أ. أنور أبو شاويش، ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري، ولفيف من مدراء الدوائر، وذوي الطلبة المحتفى بهم.

وفي كلمة له هنأ الأغا الطلبة والطالبات بهذا التفوق في الثانوية العامة، راجيًا لهم دوام النجاح، وتحقيق طموحاتهم، وخدمة وطنهم، كما قدّم التهنئة لأولياء أمورهم من الزملاء والزميلات العاملين بالوزارة؛ لحرصهم على نجاح أبنائهم رغم كل الظروف والتحديات، سائلًا المولى عز وجل أن يكتب لهم الخير والسداد في خطاهم.

وقال: "إن هذا الحفل بمثابة لمسة وفاء من وزاره الأوقاف تجاه موظفيها وأبنائهم المتميزين في الثانوية العامة، وهو أقل واجب يمكن أن يقدم لهم".

وأشار الأغا إلى أن إنجاز المدرسة الشرعية بتحقيق 50% من طالباتها على معدل تراكمي 90% فما فوق في الثانوية العامة لهذا العام، يُسجل للمدرسة الشرعية، ويمثل إضافة نوعية لرصيد نجاحات المدرسة بكامل طواقمها، داعيًا المتفوقين إلى استثمار النجاح والتفوق في خدمة دينهم ووطنهم من خلال اختيار التخصصات التي تساهم في تطوير المجتمع.

وفي كلمة الناجحين أشادت الطالبة إحسان كساب الأولى على الفرع العلمي بدور المدرسة الشرعية في تقديم العلوم و المعارف، وصقل المواهب لها ولزميلاتها داخل فصولها، وإثراء الفكر، متوجهة بالشكر لوزارة الأوقاف ممثلة بوكيلها على دورهم الريادي فيما وصلت إليه من التفوق والتميز في الثانوية العامة.

واستعرض الطالب المتفوق مهند الطويل المراحل التي خاضها من جهد كبير في الدراسة والبحث، مبينًا أن في تحصيل العلم عبادة، وفي المطالعة مسرة، وصولًا إلى لحظة التفوق والتكريم، لافتًا إلى أن الطريق ما زالت مستمرة للتفوق في الشهادات الجامعية، من أجل خدمة البلاد والعباد.

وتخلل الحفل تقديم فقرات فنية وتوزيع هدايا على الطلبة المتميزين ودروع تذكارية.