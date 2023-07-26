أوقاف غزة تبحث آليات تطوير عمل المصليات المتنقلة بالمحافظة

غزة- وكالة الرأي:

بحث مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة آليات جديدة لتطوير العمل في المصليات المتنقلة، على شاطئ بحر غزة (الكورنيش)، وذلك خلال جولة تفقدية للمصليات نفذها بمشاركة مسؤول ملف الدعوة المجتمعية أ. طارق سكيك.

وأوضح أبو سعدة أهمية المصلى المتنقل في تذكير المتنزهين بصلاة الجماعة، وأداء الفرائض في أوقاتها، خاصة صلاتي (المغرب والعشاء)، مشيرًا إلى أن المصليات مجهزة بكل ما يلزم من ماء للوضوء وفرش ومكبرات صوت في أماكن تجمعات الشباب البعيدة عن المساجد، كالكورنيش والميناء ومنتزه الجندي.

وأشار إلى أن المديرية بصدد افتتاح مصليين متنقلين، الأول على الكورنيش قرب البيدر، والثاني في ميناء غزة.