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القانونية بالأشغال تقدم الرأي القانوني لـ 332 معاملة من بداية 2023

26 تموز / يوليو 2023 01:24

القانونية بالأشغال تقدم الرأي القانوني لـ 332 معاملة من بداية 2023
القانونية بالأشغال تقدم الرأي القانوني لـ 332 معاملة من بداية 2023

غزة- وكالة الرأي:

قدمت الوحدة القانونية بوزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال النصف الأول من عام 2023، الرأي القانوني لـ 332 معاملة قانونية.

وبينت الوزارة، أن المعاملات تمثلت بـإعداد وصياغة وتدقيق العقود والتعهدات والإقرارات الخاصة بعمل الوزارة، بالإضافة لكتابة الرأي القانوني والرد على القضايا والاخطارات والمكاتبات الواردة من النيابة العامة أو القضاء.

وأوضحت، أن الوحدة القانونية عملت على صياغة وتدقيق عقود الشقق السكنية والحواصل وتصديق هذه العقود لعدد، بحيث يستفيد منها المواطنين.

ونوهت الوزارة، أن عمل الوحدة القانونية فيما يخص القضايا هو عمل مستمر باستمرار هذه القضايا في المحاكم وتنتقل من عام لآخر، وصولًا للتنفيذ النهائي، إضافة إلى القضايا الجديدة التي تقام خلال العام.

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