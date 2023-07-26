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مؤسسة "الياسين" تكرم الناجحين بـ "التوجيهي" ويحملون اسم "أحمد ياسين"

26 تموز / يوليو 2023 01:38

مؤسسة "الياسين" تكرم الناجحين بـ "التوجيهي" ويحملون اسم "أحمد ياسين"
مؤسسة

غزة- وكالة الرأي:

 كرمت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، الذين يحملون الاسم المركب (أحمد ياسين) تيمنًا بالشهيد الراحل رحمه الله.

جاء ذلك، خلال احتفالٍ نظمته المؤسسة اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة المؤسسة الدكتور أحمد بحر وأعضاء مجلس الأمناء والهيئة الإدارية للمؤسسة والوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمود مطر، بالإضافة إلى أهالي الطلبة المكرمين.

وتخلل الحفل عرض تعريفي عن مؤسسة "الياسين" الدولية وأوبريت "حضرة الإمام"، بالإضافة لتقديم جوائز مالية ودرع تكريم للطلبة المحتفى بهم والذين بلغ عددهم هذا العام 10 طلاب.

يُذكر أن مؤسسة "الياسين" الدولية كرمت العام الماضي 21 طالبًا من الناجحين في الثانوية العامة يحملون الاسم المركب (أحمد ياسين)، علمًا أنهم وُلدوا في نفس العام الذي استشهد فيه الشيخ "ياسين" عام 2004.

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مؤسسة "الياسين" تكرم الناجحين بـ "التوجيهي" ويحملون اسم "أحمد ياسين"

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