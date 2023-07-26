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لإرشادهم نحو التخصصات المناسبة وتعريفهم بالمنح الدراسية..

وزارة التعليم تواصل تقديم خدماتها لخريجي الثانوية العامة 2023

26 تموز / يوليو 2023 02:31

وزارة التعليم تواصل تقديم خدماتها لخريجي الثانوية العامة 2023- Copy
وزارة التعليم تواصل تقديم خدماتها لخريجي الثانوية العامة 2023- Copy

غزة- وكالة الرأي:

تواصل وزارة التربية والتعليم العالي بذل الجهود الكبيرة لخدمة خريجي الثانوية العامة 2023 في مجال تقديم الخدمات وتسهيل عمليات تصديق شهاداتهم وتسجيلهم للمنح الدراسية الداخلية والخارجية وإرشادهم نحو التخصصات الجامعية المناسبة.


                                                                                    بوابة المرشد
وقال د. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي: "أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تقديم الخدمات الميسرة للطلبة والخريجين، ومن هذا المنطلق تواصل الإدارة العامة للتعليم الجامعي عبر مركز خدمات الجمهور تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات للطلبة، وهو أمر يأتي بالتوازي مع إطلاق النسخة المطورة من بوابة المرشد الإلكتروني الهادفة لإرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة وفقاً لمعدلاتهم وميولهم وقدراتهم".


                                                                                  تعزيز التواصل
وأكد أبو سعدة أن وزارة التعليم تسعى بمختلف الوسائل لمواصلة تعزيز العلاقة الطيبة مع الجمهور بشكل عام والطلبة بشكل خاص من خلال مساعدتهم لبناء خياراتهم التعليمية المستقبلية، من خلال الاستقبال على مدخل الوزارة أو الرد على الاستفسارات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ومنصات الوزارة الإعلامية.


                                                                                 الملتقى الإرشادي
وأشار أبو سعدة إلى إطلاق فعاليات الملتقى الإرشادي الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة والذي سيعقد يوم الأحد القادم في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، بمشاركة جميع مؤسسات التعليم العالي ويهدف إلى توجيه وإرشاد الطلبة لكيفية اختيار التخصص المناسب وتعميم أسس القبول والتسجيل المعتمدة من قبل الوزارة وتعريف الطلبة بمؤسسات التعليم العالي وتخصصاتها وبرامجها المعترف بها وتعريف الطلبة بالمنح الدراسية الداخلية والخارجية.


                                                                              نشرات إرشادية
وبين مدير عام التعليم الجامعي أن إدارته قامت بتوزيع مطويات تعريفية ونشرات إرشادية للطلبة لكيفية اختيار التخصص الأكاديمي المناسب وتعريف الطلبة بالمنح الدراسية الداخلية والخارجية ومكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة.


                                                                             تصديق الشهادات
وعلى صعيد تصديق الشهادات أوضح أ. جمال يوسف مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم عن بدء تصديق شهادات الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح وذلك بدءً من اليوم الأربعاء حتى يوم الخميس للسير قدماً في الإجراءات الخاصة للتقديم للجامعات والكليات.

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