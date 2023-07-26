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حماس: الحرب الدينية تستهدف القدس أرضاً وشعباً ومسجداً وتعليماً

26 تموز / يوليو 2023 08:51

غزة- وكالة الرأي:

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، د. عبد اللطيف القانوع أن الحرب الدينية المسعورة التي تشنها حكومة المستوطنين المتطرفة تستهدف مدينة القدس بكل معالمها وتهجير أهلها وأسرلة التعليم فيها وإبعاد رموزها وعلمائها

وقال القانوع: " إن الاقتحامات المرتقبة غداً للمسجد الأقصى المبارك عشية ما يسمى ذكرى خراب الهيكل تأتي في إطار المحاولات المتكررة واليائسة لبسط السيطرة على المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة داعياً لشد الرحال والرباط في ساحاته لإفشال ذلك".

وشدد على أن هذه السياسة العدوانية المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساته لا يمكن أن تنجح في تمرير أهداف حكومة المستوطنين وسيعمل شعبنا بكل وسائل المقاومة لمواجهتها والتصدي لمخططاتها وإفشاله.

ونوه القانوع إلى أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات التهويد وبسط السيطرة واستهداف الوجود الفلسطيني يجب أن يكون دافعاً للأمناء العامين للفصائل لتبني خطة وطنية وإستراتيجية نضال موحدة لمواجهة الحكومة وإفشال مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

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