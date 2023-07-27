جوجل تحقق طفرة فى إيراداتها رغم التباطؤ والركود

سجلت الشركة الأم لجوجل - ألفابت - نموًا للربع الرابع على التوالي، وفقًا للنتائج الفصلية للشركة، فقد سجلت نموًا من رقم واحد للربع الثاني، فقد بلغت الإيرادات الموحدة للشركة 74.6 مليار دولار، بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي، وسط انتشار الحديث عالميا عن التباطؤ والركود.



وقال روث بورات، المدير المالي لشركة جوجل، إن البحث لا يزال هو المساهم الأكبر في نمو الإيرادات، حيث بلغت عائدات بحث جوجل والإعلانات الأخرى حوالي 42.6 مليار دولار في الربع، وارتفعت عائدات إعلانات يوتيوب البالغة 7.7 مليار دولار بنسبة 4% لشركة Alphabet.



كما كشف المدير المالي لشركة جوجل أن الإيرادات الأخرى بلغت 8.1 مليار دولار بزيادة 24%، "مما يعكس نمو إيرادات يوتيوب غير الإعلانية، بشكل أساسي من نمو الاشتراك في YouTube Music وPremium وYouTube TV، يليه نمو في إيرادات الأجهزة، مدفوعًا بشكل أساسي بإطلاق Pixel 7a في الربع الثاني".



وأطلقت جوجل أيضًا أول جهاز قابل للطي في هذا الربع، ولديها مجموعة من الأجهزة ذات المظهر الصحي إلى حد ما، لكن الأقسام الأخرى هي التي تستمر في العمل.



كشفت جوجل، في وقت سابق من هذا العام، أن الإيرادات عبر منتجات يوتيوب بلغت حوالي 40 مليار دولار للشهر الـ 12 المنتهي في مارس.



وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل: "قدمنا ​​أداء قويًا في البحث ويوتيوب ونموًا قويًا ومستمرًا في السحابة، حيث لا نزال نركز على إنشاء القيمة على المدى الطويل".



كما أظهر قسم السحابة في جوجل نموًا مع زيادة الإيرادات بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، قال بورات خلال مكالمة المستثمرين: "نتائجنا المالية للربع الثاني تعكس تسارع النمو في البحث والزخم في السحابة".