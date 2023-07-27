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انخفاض أسعار الدجاج.. متوسط أسعار المنتجات الزراعية اليوم

27 تموز / يوليو 2023 08:54

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة اليوم الخميس، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

خضار د
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