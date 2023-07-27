انخفاض أسعار الدجاج.. متوسط أسعار المنتجات الزراعية اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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27 تموز / يوليو 2023 08:54
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة اليوم الخميس، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:
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