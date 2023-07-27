وزارة العدل تواصل دوراتها التدريبية لعدد من مجالس النقابات

غزة- وكالة الرأي

واصلت وزارة العدل دورتها التثقيفية في قانون النقابات لعدد من مجالس إدارات النقابات والجمعيات بوزارة العدل حول العمل النقابي وأهميته لتمثيل الشرائح المجتمعية التي تعمل في المجالات المهنية والفنية.

وقام بالتدريب أ. ناجي اللوح المساعد القانوني بدائرة النقابات والجمعيات حيث تناول قانون النقابات رقم ٢ لسنة 2013وتاريخ العمل النقابي، وأهميته في كافة المستويات، وكذلك القوانين المطبقة على العمل النقابي، وكافة القضايا القانونية المتعلقة بالنقابات، وكذلك أهمية العمل النقابي لأصحاب المهن والحرف والأعمال.

ويأتي هذا ضمن السياسة المتبعة لدى دائرة النقابات والجمعيات ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بنشر الوعي واتباع سياسة التثقيف القانوني النقابي لدى مجالس النقابات.

يذكر أن وزارة العدل هي الجهة المخولة بتسجيل النقابات لديها بعد صدور قانون النقابات رقم 2 لعام 2013م، وتقوم بالإشراف القانوني والمالي عليها.